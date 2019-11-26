У Києві за добу зафіксовано по одному випадку переохолодження та відмороження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві протягом доби 25 листопада було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження. Про це УНН повідомляє за інформацією наданою Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
В обох випадках особи були госпіталізовані.
Слід також додати, що протягом доби у столиці було зафіксовано один випадок падіння з висоти та два повішання.
“Швидка” 8 разів виїздила на виклики через ДТП. Всього в ДТП постраждало 6 дорослих та двоє дітей, з яких 5 дорослих та двоє дітей були госпіталізовані.
Крім того, протягом доби медики констатували 24 смерті.
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