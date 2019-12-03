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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38860 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107674 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97814 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106955 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118042 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147451 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148036 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве за сутки произошло более 120 ДТП

В Киеве за сутки произошло более 120 ДТП

Киев  •  УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве за понедельник, 2 декабря, произошло более 120 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"В Киеве 2 декабря за день произошло 83 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими. Также за ночь произошло 39 ДТП без пострадавших и 1 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве за выходные произошло более 190 ДТП.

Как сообщалось, в Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель на евробляхе Mazda устроил двойную ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в Ясиноватском районе Донецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 5 человек обратились за медицинской помощью.

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