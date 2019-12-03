У Києві за добу сталося понад 120 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві за понеділок, 2 грудня, сталося понад 120 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві 2 грудня за день сталося 83 ДТП без потерпілих та 1 ДТП з потерпілими. Також, за ніч сталося 39 ДТП без потерпілих та 1 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося понад 190 дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, у Києві в районі Бесарабської площі та площі Льва Толстого п’яний водій на евроблясі Mazda влаштував подвійну ДТП та намагався втекти з місця події.
Як повідомлялося раніше, у Ясинуватському районі Донецької області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, внаслідок якої 5 осіб звернулись за медичною допомогою.