В Киеве за сутки еще 851 случай COVID-19: стало больше госпитализаций
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 851 человека, в целом выявлено уже более 108 тыс. случаев. Опять увеличилось количество больных коронавирусом, кому необходима госпитализация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1854 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 108 055", - сказал Кличко.
Среди заболевших за минувшие сутки: 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.
Также в больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37 461 житель столицы.
По его словам, "больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев".
"Опять увеличилось количество больных коронавирусом, которым необходима госпитализация. Как видим, за прошедшие сутки в больницы попали более 100 киевлян. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 45 процентов", - сообщил Кличко.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине на 8:00 28 декабря зафиксировано уже 1,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, 27 декабря, - менее 5 тысяч.