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У Києві за добу ще 851 випадок COVID-19: побільшало госпіталізацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 851 людини, загалом виявлено вже понад 108 тис. випадків. Знову збільшилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві за добу ще 851 випадок COVID-19: побільшало госпіталізацій

“У Києві за минулу добу — 851 хворий на коронавірус. Десять людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1854 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 108 055”, — сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли за минулу добу: 477 жінок віком від 18 до 91 року та 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років. А також 332 чоловіки віком від 18 до 90 років та 23 хлопчики від п’яти місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

Також до лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнти. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу 188 людей. Усього коронавірус подолав 37 461 мешканець столиці.

За його словами, "найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 305, Дніпровському —180, Оболонському районі — 107 випадків".

“Знову збільшилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Як бачимо, за минулу добу до лікарень потрапили понад 100 киян. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ — 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах — понад 45 відсотків”, — повідомив Кличко.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, — менше 5 тисяч.

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