В Киеве почтили память журналиста Шеремета

На месте, где произошел взрыв его автомобиля, в результате чего журналист погиб, собрались люди, приносили туда цветы.

Среди присутствующих, в частности, была и посол США в Украине Мари Йованович, которая также принесла букет цветов.

На вторую годовщину гибели Шеремета отреагировали в посольстве Великобритании в Украине. "Сегодня мы чтим Павла Шеремета, талантливого и бесстрашного журналиста, который был убит два года назад. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - отметили в посольстве.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.