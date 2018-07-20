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У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета

У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні у Києві вшанували пам'ять загиблого два роки тому журналіста Павла Шеремета, передає УНН.

На місці, де стався вибух його автомобіля, внаслідок чого журналіст загинув, зібралися люди, приносили туди квіти.

Серед присутніх, зокрема, була і посол США в Україні Марі Йованович, яка також принесла букет квітів.

На другі роковини загибелі Шеремета відреагували у посольстві Великої Британії в Україні. "Сьогодні ми вшановуємо Павла Шеремета, талановитого та безстрашного журналіста, якого було вбито два роки тому. Відповідальні мають бути притягнені до відповідальності", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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