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В Киеве впервые хотят собрать Совет ЕС на уровне глав МИД: Кулеба говорит, ищут консенсус

В Киеве впервые хотят собрать Совет ЕС на уровне глав МИД: Кулеба говорит, ищут консенсус

Киев • УНН

 • 20639 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Идея провести в Киеве заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел уже нашла положительный отклик среди партнеров Украины, они работают над обеспечением консенсуса вокруг этого вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“На этой неделе я официально обратился ко всем странам ЕС и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением поддержать инициативу моего румынского коллеги и провести в Киеве заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза. Идея уже нашла положительный отклик среди наших партнеров, и сейчас они работают над тем, чтобы обеспечить консенсус вокруг этого вопроса”, — отметил министр.

“Если это произойдет, это будет первое подобное событие в истории, и они уже над этим работают”, — сказал он.

Детали

Кулеба выразил надежду, что даже те страны Европы, которые имеют с Украиной “дискуссии по определенным вопросам”, отложат эти второстепенные вопросы и сосредоточатся на главном — безопасности Европы и безопасности евроатлантического пространства.

Ранее

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС допустил, что следующий Совет глав МИД стран ЕС может пройти в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

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