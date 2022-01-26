У Києві вперше хочуть зібрати Раду ЄС на рівні голів МЗС: Кулеба каже, шукають консенсус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Ідея провести в Києві засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ вже знайшла позитивний відгук серед партнерів України, вони працюють над забезпеченням консенсусу довкола цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.
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“Цього тижня я офіційно звернувся до всіх країн ЄС і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля з пропозицією підтримати ініціативу мого румунського колеги і провести в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Ідея вже знайшла позитивний відгук серед наших партнерів, і зараз вони працюють над тим, щоб забезпечити консенсус довкола цього питання”, — зазначив міністр.
“Якщо це станеться, це буде перша подібна подія в історії, і вони вже над цим працюють”, — сказав він.
Деталі
Кулеба висловив сподівання, що навіть ті країни Європи, які мають з Україною “дискусії з певних питань”, відкладуть ці другорядні питання і зосередяться на головному — безпеці Європи та безпеці євроатлантичного простору.
Раніше
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС допустив, що наступна Рада голів МЗС країн ЄС може пройти у Києві, щоб продемонструвати солідарність із Україною.