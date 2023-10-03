В Киеве военный расстрелял сослуживцев: мужчине сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киеве солдат одной из воинских частей во время распития алкоголя расстрелял из штатного оружия сослуживцев из-за внезапного конфликта. Мужчине сообщено о подозрении. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.
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"Ночью, 02.10.2023 в Киеве произошло убийство 2 военнослужащих. Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами этой же воинской части. Вследствие внезапно возникшего конфликта, он расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями. При задержании изъят автомат Калашникова с патронами", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух или более лиц.
"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.