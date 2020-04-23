В Киеве разоблачили интернет-промоутера в распространении фейков о COVID-19

"Сотрудники спецслужбы установили, что популяризировать сайты и страницы в интернет жителю Киева предложили российские рекламщики, в которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Мужчина завел собственный телеграмм канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах. Задержанный рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему предоставляли российские "учителя". Вся информация была направлена на создание искусственной паники, или содержала призывы к нарушению карантина ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполняя рекомендации своих российских наставников мужчина через собственные интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники. Зафиксировано, что выполнение им этих указаний создавало предпосылки к причинению паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки.

Специалисты Службы по вопросам противодействия информационным угрозам отмечают, что российские спецслужбы через собственную агентуру могут использовать граждан Украины "в темную", в частности, путем манипулирования и привлечения бессознательных Интернет-пользователей к распространению фейкового контента и провокационных месседжей. В некоторых случаях это бессознательное "сотрудничество" заканчивается "вербовочным подходом" и государственной изменой. Сейчас изобличенный гражданин полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, активно сотрудничает с правоохранителями.

Материалы документирования правонарушения направлены в органы Национальной полиции Украины по компетенции для принятия соответствующего процессуального решения.

Напомним, во время карантина Служба безопасности Украины разоблачила 207 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19, часть из них действовала по заданию российской стороны.