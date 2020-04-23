У Києві викрили інтернет-промоутера на поширенні фейків про COVID-19

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та припинили діяльність столичного інтернет-промоутера, який для штучного привернення уваги до власних ресурсів в інтернеті поширював фейковий контент про COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.