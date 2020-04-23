У Києві викрили інтернет-промоутера на поширенні фейків про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та припинили діяльність столичного інтернет-промоутера, який для штучного привернення уваги до власних ресурсів в інтернеті поширював фейковий контент про COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники спецслужби встановили, що популяризувати сайти та сторінки в інтернет жителю Києва запропонували російські рекламники, у яких він дистанційно навчався на платних онлайн-курсах фахівців SMM. Чоловік завів власний телеграм-канал та організовував тематичні групи у популярних месенджерах. Затриманий розповів, що здебільшого поширював інтернет-контент, який йому надавали російські "вчителі". Вся інформація була спрямована на створення штучної паніки, або містила заклики до порушення карантину", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що виконуючи рекомендації своїх російських наставників чоловік через власні інтернет-ресурси, орієнтовані на аудиторію столичного регіону, транслював фейки про перебіг пандемії в Україні, у тому числі з посиланням на неперевірені та російські джерела. Зафіксовано, що виконання ним цих вказівок створювало передумови до спричинення паніки, дискредитації дій влади та дестабілізації суспільно-політичної обстановки.
Фахівці Служби з питань протидії інформаційним загрозам наголошують, що російські спецслужби через власну агентуру можуть використовувати громадян України "в темну", зокрема, шляхом маніпулювання та залучення несвідомих Інтернет-користувачів до поширення фейкового контенту та провокативних меседжів. У деяких випадках це несвідоме "співробітництво" закінчується "вербувальним підходом" та державною зрадою. Наразі, викритий громадянин повністю визнав свою провину, надав доступ до своїх акаунтів та спільнот, активно співпрацює з правоохоронцями.
Матеріали документування правопорушення направлені до органів Національної поліції України за компетенцією для прийняття відповідного процесуального рішення.
Нагадаємо, під час карантину Служба безпеки України викрила 207 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19, частина із них діяла за завданнями російської сторони.