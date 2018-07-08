В Киеве состоялась акция в поддержку пленников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Акции в поддержку Олега Сенцова и украинских политзаключенных прошла в центре Киева на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.
Несколько десятков украинцев собрались на Майдане Независимости, чтобы выразить поддержку пленникам Кремля.
Участники держали плакаты с надписями # FreeМиколаКарпюк, #FreeSentsov и “Освободите заложников Кремля”.
Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.
М.Карпюк получил 22,5 года заключения. По версии российского следствия, он участвовал в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.