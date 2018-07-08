У Києві відбулася акція на підтримку бранців Кремля

Декілька десятків українців зібралися на Майдані Незалежності, щоб висловити підтримку бранцям Кремля.

Учасники тримали плакати з написами #FreeМиколаКарпюк, #FreeSentsov та "Звільніть заручників Кремля".

Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.

М.Карпюк отримав 22,5 року ув'язнення. За версією російського слідства, він брав участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.