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В Киеве состоится торжественное награждение профессионалов бьюти-индустрии

В Киеве состоится торжественное награждение профессионалов бьюти-индустрии

Киев  •  УНН

 • 22621 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве 11 сентября в концертном зале Freedom Hall состоится IV церемония награждения Премии Stella International Beauty Awards, передает УНН.

Это первая и единственная в Украине профессиональная премия в области красоты и здоровья, которая ежегодно вручается лучшим представителям бьюти-индустрии и является одним из главных медийных событий в мире красоты.

В этом году церемония станет торжественным завершением Междисциплинарного конгресса по эстетической медицине и пластической хирургии, который пройдет 9-11 сентября.

Победителей на церемонии определят в следующих номинациях: “Врач-стоматолог”, “Врач-дерматокосметолог”, “Пластический хирург”, “Гинеколог-эстетист”, “Клиника трихологии”, “Клиника лазерной медицины”, “Клиника пластической хирургии”, “Клиника эстетической косметологии”, “Wellness & Spa Centre”, “Бьюти-инновация”, “Персона года”, а также “Благородное сердце”. В прошлом году это звание получил немецкий хирург Клаус Экснер, который на тот момент уже 7 лет подряд вместе с командой приезжал в Украину и бесплатно оперировал наших детей.

“В области эстетической медицины в Украине работает более 80 000 специалистов, это огромный рынок, — отмечает организатор Премии, известный пластический хирург Дмитрий Слоссер. — Премия Stella International Beauty Awards отмечает лучших из них. В каждой из номинаций — по три номинанта, из которых на церемонии будет определен один победитель”.

Генеральный глянцевый партнер: журнал Cosmolady.

Медиа-партнеры: холдинг “Апостроф”, телеканал LIVE, журналы “Тайны звезд”, “Звезды и советы”, “Косметолог”, информационное агентство “Украинские национальные новости”, порталы IVONA, Clutch, Фокус, и Beauty Hub.

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