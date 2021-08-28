У Києві відбудеться урочисте нагородження професіоналів б’юті-індустрії

Це перша і єдина в Україні професійна премія в галузі краси та здоров’я, яка щорічно вручається найкращим представникам б’юті-індустрії і є одним з головних медійних подій в світі краси. Цього року церемонія стане урочистим завершенням Міждисциплінарного конгресу з естетичної медицини та пластичної хірургії, який пройде 9-11 вересня.

Переможців визначать у таких номінаціях: “Лікар-стоматолог”, “Лікар-дерматокосметолог”, “Пластичний хірург”, “Гінеколог-естетист”, “Клініка трихології”, “Клініка лазерної медицини”, “Клініка пластичної хірургії”, “Клініка естетичної косметології”, “Wellness & Spa Centre”, “Б’юті-інновація”, “Персона року”, а також “Шляхетне серце”. Торік це звання отримав німецький хірург Клаус Екснер, який на той момент вже 7 років поспіль разом із командою приїжджав до України і безкоштовно оперував наших дітей.

“В галузі естетичної медицини в Україні працює понад 80 тисяч фахівців, це величезний ринок, — зазначає організатор Премії, відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер. — Премія Stella International Beauty Awards відзначає найкращих із них. У кожній з номінацій — по три номінанти, з яких на церемонії буде визначено одного переможця”.

Генеральний глянцевий партнер: журнал Cosmolady.

Медіа-партнери: холдинг “Апостроф”, телеканал LIVE, журнали “Тайны звезд”, “Звезды и советы”, “Косметолог”, інформаційне агентство “Українські національні новини”, портали IVONA, Clutch, Фокус, та Beauty Hub.