В Киеве в пяти местах установили технику для возможной буксировки автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В столице в пяти местах из-за непогоды установили технику с высокой проходимостью для помощи в возможной буксировке автомобилей. Об этом сообщает ГУГосЧС в Киеве, передает УНН.
"В Киеве в 5 местах (ул. Телиги, Подольский спуск, Европейская площадь, 1, бульвар Леси Украинки, 4, ул. Заболотная, 35) от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выставлено технику с высокой проходимостью для оказания помощи коммунальным службам в возможной буксировке автотранспортных средств ", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за снегопада в столице водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.