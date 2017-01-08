У Києві в п'яти місцях встановили техніку для можливого буксирування автівок

"У м.Києві у 5 місцях (вул. О.Теліги, Подільський спуск, Європейська площа, 1, бульвар Лесі Українки, 4, вул. Заболотна, 35) від Державної служби України з надзвичайних ситуацій виставлено техніку з високою прохідністю для надання допомоги комунальним службам в можливому буксируванні автотранспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через снігопад у столиці водіїв закликали бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.