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У Києві в п'яти місцях встановили техніку для можливого буксирування автівок

У Києві в п'яти місцях встановили техніку для можливого буксирування автівок

Київ • УНН

 • 9915 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У столиці в п'яти місцях через негоду встановили техніку з високою прохідністю для допомоги у можливому буксируванню автомобілей. Про це повідомляє ГУДСНС у місті Києві, передає УНН.

"У м.Києві у 5 місцях (вул. О.Теліги, Подільський спуск, Європейська площа, 1, бульвар Лесі Українки, 4, вул. Заболотна, 35) від Державної служби України з надзвичайних ситуацій виставлено техніку з високою прохідністю для надання допомоги комунальним службам в можливому буксируванні автотранспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через снігопад у столиці водіїв закликали бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

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