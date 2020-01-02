В Киеве за первый день Нового года в полицию поступило более 50 сообщений о ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве за первый день Нового года в полицию поступило более 50 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве за 1 января 2020 года поступило 52 сообщения о ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс служба.
Напомним, в Киевской области в новогоднюю ночь произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, в Днепропетровской области спасатели изъяли тело погибшего водителя из покореженной машины.