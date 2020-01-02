У Києві за перший день Нового року до поліції надійшло понад 50 повідомлень про ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Києві за перший день Нового року до поліції надійшло понад 50 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві за 1 січня 2020 року надійшло 52 повідомлення про ДТП, з них 4 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Київській області в новорічну ніч сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, на Дніпропетровщині рятувальники вивільнили тіло загиблого водія з понівеченої автівки.