В Киеве будут судить преступную группу, которая занималась сутенерством
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, члены которой содержали места разврата и занимались сутенерством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 6 направлено в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы из семи человек, которые создали и содержали места разврата", - говорится в сообщении.
Указано, что в ноябре 2019 года правоохранители установили, что на территории города Запорожье группа лиц наладила нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера. Создал и содержал места разврата местный житель, который привлек к нелегальной деятельности пяти женщин и двух мужчин, а также распределил между ними функции администраторов, бухгалтера и водителя.
"Действовали места разврата в помещении частного дома и стриптиз клуба. Половину полученных денежных средств женщины, которые предоставляли сексуальные услуги, отдавали участникам преступной группы", - сообщили в пресс-служб.
По результатам предварительного расследования членам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание и содержание мест разврата и сводничество) и ч. 3 ст. 303 УК Украины (вовлечение лиц в занятие проституцией и сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц, организованной группой).
"Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, УНН сообщал, что в Запорожье "накрыли" сеть борделей, замаскированную под стрипклубы и клубы для мужчин.