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У Києві судитимуть злочинну групу, яка займалась сутенерством

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Київська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи, члени якої утримували місця розпусти та займались сутенерством. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи з семи осіб, які створили та утримували місця розпусти”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у листопаді 2019 року правоохоронці встановили, що на території міста Запоріжжя група осіб налагодила нелегальний бізнес з надання послуг сексуального характеру. Створив та утримував місця розпусти місцевий мешканець, який залучив до нелегальної діяльності п’ятьох жінок та двох чоловіків, а також розподілив між ними функції адміністраторів, бухгалтера та водія.

“Діяли місця розпусти у приміщенні приватного будинку та стриптиз клубу. Половину отриманих грошових коштів жінки, які надавали сексуальні послуги, віддавали учасниками злочинної групи”, - повідомили у пресслужбі.

За результатами досудового розслідування членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 (створення та утримання місць розпусти і звідництво) та ч. 3 ст. 303 КК України (втягнення осіб у зайняття проституцією та сутенерство, вчинені щодо кількох осіб, організованою групою).

“Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Запоріжжі “накрили” мережу борделів, замасковану під стрипклуби і клуби для чоловіків.

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