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В Киеве будут судить молодых людей, которые избили полицейского

В Киеве будут судить молодых людей, которые избили полицейского

Киев  •  УНН

 • 12866 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве будут судить 5 человек, которые в нетрезвом состоянии избили полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 лиц по обвинению в причинении сотруднику полиции телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля 2019 года в Оболонском районе столицы.

Так, компания молодых людей под воздействием алкоголя нарушала общественный порядок, в связи с чем полицейский, который проходил неподалеку, сделал им замечание. В ответ молодые люди, среди которых было двое несовершеннолетних, набросились на сотрудника полиции. Один из них ударил правоохранителя стеклянной бутылкой по голове, после чего другие продолжили наносить полицейскому удары ногами.

Участников нападения удалось задержать по "горячим" следам.

По результатам расследования обвинительный акт в отношении 5 лиц по ч.2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по еще двум участникам нападения выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Краматорск Донецкой области нетрезвый нарушитель общественного порядка дважды за час напал на полицейских.

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