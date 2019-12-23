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У Києві судитимуть молодиків, які побили поліцейського

У Києві судитимуть молодиків, які побили поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві судитимуть 5 осіб, які у нетверезому стані побили поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 5 осіб за обвинуваченням у заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків", - сказано у повідомленні.

Інцидент стався в ніч на 25 липня 2019 року в Оболонському районі столиці.

Так, компанія молодих людей під впливом алкоголю порушувала громадський порядок, у зв’язку з чим поліцейський, який проходив неподалік, зробив їм зауваження. У відповідь молодики, серед яких було двоє неповнолітніх, накинулися на працівника поліції. Один із них вдарив правоохоронця скляною пляшкою по голові, після чого інші продовжили наносити поліцейському удари ногами.

Учасників нападу вдалося затримати по "гарячих" слідах.

За результатом розслідування обвинувальний акт відносно 5 осіб за ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) скеровано до суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо ще двох учасників нападу виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Краматорськ Донецької області нетверезий порушник громадського порядку двічі за годину напав на поліцейських.

Українські Національні Новини

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