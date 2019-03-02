В Киеве начался марш "Национальных дружин"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Киеве в субботу, 2 марта, вечером начался марш "Национальных дружин", передает корреспондент УНН.
Мероприятие посвящено второй годовщине создания организации. По состоянию на 18 часов, в мероприятии принимает участие менее тысячи человек.
Планируется, что нацдружины пройдут организованными колоннами по маршруту "Майдан Независимости - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - бульвар Леси Украинки - улица Госпитальная".
Как сообщал УНН, организация "Национальные дружины" насчитывает две тысячи членов по всей Украине.