В Киеве начался марш "Национальных дружин"

Мероприятие посвящено второй годовщине создания организации. По состоянию на 18 часов, в мероприятии принимает участие менее тысячи человек.

Планируется, что нацдружины пройдут организованными колоннами по маршруту "Майдан Независимости - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - бульвар Леси Украинки - улица Госпитальная".

Как сообщал УНН, организация "Национальные дружины" насчитывает две тысячи членов по всей Украине.