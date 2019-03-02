У Києві розпочався марш "Національних дружин"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Києві у суботу, 2 березня, ввечері розпочався марш "Національних дружин", передає кореспондент УНН.
Захід присвячений другій річниці створення організації. Станом на 18 годину, у заході бере участь менше тисячі осіб.
Планується, що нацдружини пройдуть організованими колонами маршрутом "Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – бульвар Лесі Українки – вулиця Госпітальна".
Як повідомляв УНН, організація "Національні дружини" налічує дві тисячі членів по всій Україні.