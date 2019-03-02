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У Києві розпочався марш "Національних дружин"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У Києві у суботу, 2 березня, ввечері розпочався марш "Національних дружин", передає кореспондент УНН.

Захід присвячений другій річниці створення організації. Станом на 18 годину, у заході бере участь менше тисячі осіб.

Планується, що нацдружини пройдуть організованими колонами маршрутом "Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – бульвар Лесі Українки – вулиця Госпітальна".

Як повідомляв УНН, організація "Національні дружини" налічує дві тисячі членів по всій Україні.

Українські Національні Новини

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