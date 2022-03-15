В Киеве российские оккупанты попали в десятиэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, российские оккупанты нанесли удар по десятиэтажному жилому дому в Подольском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В доме произошло возгорание от 1 до 5 этажа.
"В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.", — говорится в сообщении.
Спасен 1 человек, его госпитализировали в больницу. Других деталей пока неизвестно.
Напомним
В ночь на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в различных районах столицы раздались взрывы.