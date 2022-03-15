В Киеве российские оккупанты попали в десятиэтажку

Детали

В доме произошло возгорание от 1 до 5 этажа.

"В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.", — говорится в сообщении.

Спасен 1 человек, его госпитализировали в больницу. Других деталей пока неизвестно.

Напомним

В ночь на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в различных районах столицы раздались взрывы.