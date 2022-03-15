У Києві російські окупанти влучили в десятиповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Поділському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
У будинку сталося загорання від 1 до 5 поверху.
"О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві.", — йдеться в повідомленні.
Врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. Інших деталей поки невідомо.
Нагадаємо
Вночі проти 15 березня у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у різних районах столиці пролунали вибухи.