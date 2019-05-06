В Киеве псевдо-активисты вымогали взятку у застройщика – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве псевдоактивисты вымогали взятку у застройщика ООО “Дайтона ГРУПП”, который ведет работы на земельном участке по улице Николая Амосова в Соломенском районе Киева. Как сообщает Obozrevatel, зачинщики скандала проворачивают подобные мошеннические схемы уже не в первый раз, передает УНН.
“В ситуации с застройкой Протасова Яра главные действующие лица, участвующие в протестах, ведут себя как оборотни. Ведь в роли членов Комиссии Киевсовета по резонансным застройкам активисты требуют снять социальное напряжение и начать диалог с застройщиком. А в статусе общественных деятелей эти же люди призывают местных жителей к радикальным действиям. Обе позиции зафиксированы телекамерами различных каналов и блогеров, которые публикуют свои видео в социальных сетях”, — сообщают журналисты.
При этом СМИ удалось выяснить, что еще в 2013 году они требовали 350 тысяч долларов за прекращение акции гражданского неповиновения во Врадиевке (Николаевская область).
Отметим, в публичной кадастровой карте Киева земли на всем склоне Протасова Яра описаны, как “земли коммерческой деятельности”, “для другой жилой застройки”, “для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры”.
Как удалось выяснить журналистам, именно эта информация подтверждает манипуляцию псевдоактивистов, которые называют земли между улицами Протасов Яр и Николая Амосова рекреационными. Организаторы и участники протестов упоминают абстрактные 4,5 гектара “зеленой зоны”. Однако, согласно документации застройщика, речь идет о земельном участке площадью 2,78 гектара, который сейчас захламлен мусором и отходами. При этом площадь фактической застройки не будет превышать 0,9 га.
3 мая на заседании временной комиссии Киевсовета по резонансным застройкам стало известно, что земельный участок передан в пользование еще в 2007 году (решение Киевсовета № 503 / 1164). За это время арендатор оплатил в местный бюджет более 10 млн гривен арендной платы. А земельный участок передан для строительства жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом.
“Собранные нами факты указывают, что конфликт интересов существует только между активистами и правонарушителями, которые в день протестов забросали участников акции и правоохранителей дымовыми шашками, петардами. И этим поставили под угрозу жизнь и здоровье местных жителей, представителей правопорядка”, — подчеркнули журналисты.