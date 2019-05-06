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У Києві псевдо-активісти вимагали хабар у забудовника - ЗМІ

У Києві псевдо-активісти вимагали хабар у забудовника - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4747 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві псевдоактівісти вимагали хабар у забудовника ТОВ "Дайтона ГРУП", який веде роботи на земельній ділянці по вулиці Миколи Амосова у Солом'янському районі Києва. Як повідомляє Obozrevatel , призвідники скандалу провертають подібні шахрайські схеми вже не в перший раз, передає УНН.

"У ситуації з забудовою Протасова Яру головні дійові особи, які беруть участь в протестах, поводяться як перевертні. Адже в ролі членів Комісії Київради з резонансним забудов активісти вимагають зняти соціальну напругу і почати діалог із забудовником. А в статусі громадських діячів ці ж люди закликають місцевих жителів до радикальних дій. Обидві позиції зафіксовані телекамерами різних каналів і блогерів, які публікують свої відео в соціальних мережах ", - повідомляють журналісти.

При цьому ЗМІ вдалося з'ясувати, що ще в 2013 році вони вимагали 350 тисяч доларів за припинення акції громадянської непокори у Врадіївці (Миколаївська область).

Відзначимо, в публічній кадастровій карті Києва землі на всьому схилі Протасова Яру описані, як "землі комерційній діяльності", "для іншої житлової забудови", "для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури".

Як вдалося з'ясувати журналістам, саме ця інформація підтверджує маніпуляцію псевдоактівістов, які називають землі між вулицями Протасов Яр і Миколи Амосова рекреаційними. Організатори та учасники протестів згадують абстрактні 4,5 гектара "зеленої зони". Однак, згідно з документацією забудовника, мова йде про земельну ділянку площею 2,78 гектара, який зараз захаращений сміттям і відходами. При цьому площа фактичної забудови не буде перевищувати 0,9 га.

3 травня на засіданні тимчасової комісії Київради з резонансним забудов стало відомо, що земельна ділянка передана в користування ще в 2007 році (рішення Київради № 503 / +1164). За цей час орендар сплатив до місцевого бюджету понад 10 млн гривень орендної плати. А земельна ділянка передана для будівництва житлово-офісно-торгового комплексу з готелем та паркінгом.

"Зібрані нами факти вказують, що конфлікт інтересів існує тільки між активістами і правопорушниками, які в день протестів закидали учасників акції і правоохоронців димовими шашками, петардами. І цим поставили під загрозу життя і здоров'я місцевих жителів, представників правопорядку ", - підкреслили журналісти.

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