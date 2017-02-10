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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в течение 2016 года на 16% возросло количество уголовных преступлений

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на пленарном заседании Киевского городского совета сообщил, что в течение 2016 года было зарегистрировано 73 тыс. уголовных преступлений, что на 16% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

В Киеве в течение 2016 года на 16% возросло количество уголовных преступлений

По данным начальника ГУ Нацполиции в г. Киеве Андрея Крищенко, в течение 2016 года в полицию поступило около 906 тысяч заявлений и сообщений граждан о преступлениях и других событиях, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (74 тыс. заявлений). Зарегистрировано более 73 тысяч уголовных правонарушений, что на 16% больше, чем в 2015 году. В прошлом году было 63 тысячи правонарушений.

"Количество преступлений в Киеве в расчете на 10 тысяч населения составляет 253 уголовных правонарушения. Для сравнения: в 2015 году их было 227, в 2014 — 190, в 2013 — 158. Вместе с тем, не произошло роста тяжких и особо тяжких преступлений, таких как умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, вымогательства и тому подобное. Уровень раскрываемости таких преступлений составляет до 80%. В прошлом году было 99 убийств, в 2015-м — 113", — отметил А.Крищенко.

Напомним, заместитель начальника управления технической службы Департамента полиции охраны Сергей Кифорук сообщил, что за 2016 год в Национальную полицию поступило более 1 млн 200 тыс. тревожных сообщений, 300 тыс. из которых на срабатывание сигнализации на охраняемых объектах.

Украинские Национальные Новости

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