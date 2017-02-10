У Києві протягом 2016 року на 16% зросла кількість кримінальних правопорушень

За даними начальника ГУ Нацполіції у м. Києві Андрія Крищенка, впродовж 2016 року до поліції надійшло близько 906 тисяч заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року (74 тисяч заяв). Зареєстровано понад 73 тисячі кримінальних правопорушень, що на 16% більше, ніж у 2015 році. Торік було 63 тисячі правопорушень.

“Кількість злочинів в Києві у розрахунку на 10 тисяч населення становить 253 кримінальні правопорушення. Для порівняння: у 2015 році їх було 227, у 2014 — 190, у 2013 — 158. Разом із тим, не відбулось зростання тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як навмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, вимагання тощо. Рівень розкриття таких злочинів становить до 80%. У минулому році було 99 вбивств, в 2015-му — 113”, — зазначив А.Крищенко.

Нагадаємо, заступник начальника управління технічної служби Департаменту поліції охорони Сергій Кіфорук повідомив, що за 2016 рік до Національної поліції надійшло понад 1 млн 200 тис. тривожних повідомлень, 300 тис. з яких на спрацювання сигналізації на охороняємих об’єктах.