У Києві протягом 2016 року на 16% зросла кількість кримінальних правопорушень

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42253 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 105959 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 112208 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 98262 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 117728 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79273 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88704 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97242 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88722 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 206334 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
29%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 21039 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 15667 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 23199 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 23057 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 24062 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 112231 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 206347 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 358339 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 293744 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 402673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 23665 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21288 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 98284 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27314 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32109 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У Києві протягом 2016 року на 16% зросла кількість кримінальних правопорушень

Київ • УНН

 • 9907 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко на пленарному засіданні Київської міської ради повідомив, що впродовж 2016 року було зареєстровано 73 тисячі кримінальних правопорушень, що на 16% більше, ніж у 2015 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.

У Києві протягом 2016 року на 16% зросла кількість кримінальних правопорушень

За даними начальника ГУ Нацполіції у м. Києві Андрія Крищенка, впродовж 2016 року до поліції надійшло близько 906 тисяч заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року (74 тисяч заяв). Зареєстровано понад 73 тисячі кримінальних правопорушень, що на 16% більше, ніж у 2015 році. Торік було 63 тисячі правопорушень.

“Кількість злочинів в Києві у розрахунку на 10 тисяч населення становить 253 кримінальні правопорушення. Для порівняння: у 2015 році їх було 227, у 2014 — 190, у 2013 — 158. Разом із тим, не відбулось зростання тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як навмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, вимагання тощо. Рівень розкриття таких злочинів становить до 80%. У минулому році було 99 вбивств, в 2015-му — 113”, — зазначив А.Крищенко.

Нагадаємо, заступник начальника управління технічної служби Департаменту поліції охорони Сергій Кіфорук повідомив, що за 2016 рік до Національної поліції надійшло понад 1 млн 200 тис. тривожних повідомлень, 300 тис. з яких на спрацювання сигналізації на охороняємих об’єктах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60