В Киеве продавец шаурмы ударил ножом клиента

"По предварительным данным, у метро "Дружбы народов" компания молодых людей заказала себе шаурму. В какой-то момент между продавцом и молодыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого первый выбежал из помещения и ударил ножом одного из парней в руку, после чего сразу оставил место происшествия", - рассказали в полиции.

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Правоохранители добавили, что пострадавшему оказана медицинская помощь, а подозреваемый задержан.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения данных в ЕРДР.