У Києві продавець шаурми вдарив ножем клієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Печерському районі Києва продавець шаурми під час конфлікту вдарив ножем клієнта.
Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“За попередніми даними, біля метро „Дружби народів“ компанія молодих людей замовила собі шаурму. У якийсь момент між продавцем та молодими чоловіками виник конфлікт, під час якого перший вибіг з приміщення та вдарив ножем одного з хлопців у руку, після чого одразу покинув місце події”, — розповіли у поліції.
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Правоохоронці додали, що постраждалому надана медична допомога, а підозрюваний затриманий.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення даних до ЄРДР.