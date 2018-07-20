У Києві продавець шаурми вдарив ножем клієнта

“За попередніми даними, біля метро „Дружби народів“ компанія молодих людей замовила собі шаурму. У якийсь момент між продавцем та молодими чоловіками виник конфлікт, під час якого перший вибіг з приміщення та вдарив ножем одного з хлопців у руку, після чого одразу покинув місце події”, — розповіли у поліції.

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Правоохоронці додали, що постраждалому надана медична допомога, а підозрюваний затриманий.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення даних до ЄРДР.