В Киеве презентовали логотип и талисман Чемпионата мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В столичном Дворце Спорта презентовали логотип и талисман Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Украине в 2017 году, передает корреспондент УНН.
Организаторы Чемпионата представили официальный логотип и талисман чемпионата. Талисманом стали три казака из известного украинского мультфильма.
Также будет обнародован дизайн билетов на матчи чемпионата, цена которых стала доступной и стартует от 50 грн.
Кроме этого, была презентована концепция проведения чемпионата мира, которая предусматривает популяризацию хоккея среди украинцев.
Как сообщал УНН, 28 ноября в Одессе прошли соревнования по хоккею впервые за последние 20 лет.