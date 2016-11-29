У Києві презентували логотип і талісман Чемпіонату світу з хокею

Організатори Чемпіонату представили офіційний логотип та талісман чемпіонату. Талісманом стали три козаки із відомого українського мультфільму.

Також буде оприлюднено дизайн квитків на матчі чемпіонату, ціна яких стала доступнішою і стартує від 50 грн.

Окрім цього, було презентовано концепцію проведення чемпіонату світу, яка передбачає популяризацію хокею серед українців.

Як повідомляв УНН, 28 листопада в Одесі пройшли змагання із хокею вперше за останні 20 років.