У Києві презентували логотип і талісман Чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У столичному Палаці Спорту презентували логотип і талісман Чемпіонату світу з хокею, який відбудеться в Україні в 2017 році, передає кореспондент УНН.
Організатори Чемпіонату представили офіційний логотип та талісман чемпіонату. Талісманом стали три козаки із відомого українського мультфільму.
Також буде оприлюднено дизайн квитків на матчі чемпіонату, ціна яких стала доступнішою і стартує від 50 грн.
Окрім цього, було презентовано концепцію проведення чемпіонату світу, яка передбачає популяризацію хокею серед українців.
Як повідомляв УНН, 28 листопада в Одесі пройшли змагання із хокею вперше за останні 20 років.