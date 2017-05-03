В Киеве попрощались с украинским поэтом Б.Олийныком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня в Киеве попрощались с легендарным украинским поэтом, Героем Украины Борисом Олийныком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
Сегодня в 14:00 выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище.
Как сообщал УНН, что 3 мая в столице в Клубе министров состоялась церемония прощания с украинским поэтом Борисом Олийныком.
Напомним, что 30 апреля в 11:00 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык.