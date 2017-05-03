У Києві попрощалися з українським поетом Б.Олійником
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні у Києві попрощалися з легендарним українським поетом, Героєм України Борисом Олійником, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства культури України.
Сьогодні о 14:00 видатного українського поета Бориса Олійника поховали на Байковому кладовищі.
Як повідомляв УНН, що 3 травня в столиці в Клубі міністрів відбулась церемонія прощання з українським поетом Борисом Олійником.
Нагадаємо, що 30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.