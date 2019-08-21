В Киеве подстрелили женщину-предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Голосеевском районе столицы неизвестный подстрелил женщину-предпринимательницу. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие случилось вечером 20 августа, когда женщина выходила на улицу из собственного дома. В результате выстрелов, произведенных неустановленным лицом, потерпевшая получила огнестрельное ранение брюшной полости и кости руки.
Женщина была госпитализирована в больницу.
Сейчас следствием устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления, причастные лица. Открыто уголовное производство по квалификации покушение на убийство.
Напомним, в одном из развлекательных заведений Кирилловки, в Запорожской области, между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого произошла стрельба.