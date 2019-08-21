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У Києві підстрелили жінку-підприємця

У Києві підстрелили жінку-підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Голосіївському районі столиці невідомий підстрелив жінку-підприємницю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася ввечері 20 серпня, коли жінка виходила на вулицю з власного помешкання. В результаті пострілів, здійснених невстановленою особою, потерпіла отримала вогнепальне поранення черевної порожнини та кісті руки.

Жінку було госпіталізовано до лікарні.

Наразі слідством встановлюються мотиви та обставини скоєння злочину, причетні особи. Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією замах на вбивство.

Нагадаємо, в одному з розважальних закладів Кирилівки, у Запорізькій області, між двома компаніями виник конфлікт, в результаті якого сталася стрілянина.

Українські Національні Новини

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