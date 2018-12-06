В Киеве пенсионер выбросился из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы пенсионер совершил самоубийство, выпрыгнув из окна. Об этом УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве Татьяна Жимботская.
Инцидент произошел утром на ул. Ломоносова. Мужчина в возрасте 83 лет выбросился с 7-го этажа.
"Сегодня ориентировочно в 7:00 утра в дежурную часть Голосеевского УП поступило сообщение о падении с высоты. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского УП. Обнаружили тело мужчины 1935 года рождения без признаков насильственной смерти. Тело мужчины направили на экспертизу", - сообщила пресс-офицер.
В полиции сообщают, что это было самоубийство. Дочь погибшего сообщила оперативникам, что ей неизвестно, по какой причине отец прыгнул с высоты.
Погибший пенсионер проживал со своим сыном и его семьей.
Напомним, полиция обнаружила в Киеве труп пожилой женщины посреди квартиры, загроможденной мусором.