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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Киеве пенсионер выбросился из окна

Киев • УНН

 • 16270 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы пенсионер совершил самоубийство, выпрыгнув из окна. Об этом УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве Татьяна Жимботская.

В Киеве пенсионер выбросился из окна

Инцидент произошел утром на ул. Ломоносова. Мужчина в возрасте 83 лет выбросился с 7-го этажа.

"Сегодня ориентировочно в 7:00 утра в дежурную часть Голосеевского УП поступило сообщение о падении с высоты. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского УП. Обнаружили тело мужчины 1935 года рождения без признаков насильственной смерти. Тело мужчины направили на экспертизу", - сообщила пресс-офицер.

В полиции сообщают, что это было самоубийство. Дочь погибшего сообщила оперативникам, что ей неизвестно, по какой причине отец прыгнул с высоты.

Погибший пенсионер проживал со своим сыном и его семьей.

Напомним, полиция обнаружила в Киеве труп пожилой женщины посреди квартиры, загроможденной мусором.

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