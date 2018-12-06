У Києві пенсіонер викинувся з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Голосіївському районі столиці пенсіонер вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна. Про це УНН повідомила прес-офіцер Голосіївського управління поліції ГУ НП у Києві Тетяна Жимботська.
Інцидент стався зранку на вул. Ломоносова. Чоловік у віці 83 років викинувся з 7-го поверху.
"Сьогодні орієнтовно о 7 годині ранку до чергової частини Голосіївського УП надійшло повідомлення про падіння з висоти. На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського УП. Виявили тіло чоловіка 1935-го року народження без ознак насильницької смерті. Тіло чоловіка направили на експертизу", - повідомила прес-офіцер.
У поліції повідомляють, що це було самогубство. Донька загиблого повідомила оперативникам, що їй невідомо, з якої причини батько стрибнув з висоти.
Загиблий пенсіонер проживав зі своїм сином і його родиною.
Нагадаємо, поліція виявила у Києві труп літньої жінки посеред квартири, захаращеної сміттям.