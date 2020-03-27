В Киеве на COVID-19 проверяют еще 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве на коронавирус было проверено более 1,5 тысячи человек, сейчас проверяют еще 32 образца. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более 1,5 тысячи киевлян. Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - сказал Кличко.
Напомним, в Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет.