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У Києві на COVID-19 перевіряють ще 32 особи

У Києві на COVID-19 перевіряють ще 32 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві на коронавірус було перевірено понад 1,5 тисячі людей, наразі перевіряють ще 32 зразки. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано більше 1,5 тисячі киян. Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще 32 зразки", - сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років.

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