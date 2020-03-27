У Києві на COVID-19 перевіряють ще 32 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві на коронавірус було перевірено понад 1,5 тисячі людей, наразі перевіряють ще 32 зразки. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано більше 1,5 тисячі киян. Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще 32 зразки", - сказав Кличко.
Нагадаємо, у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років.