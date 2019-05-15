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В Киеве общине вернули землю на территории Старого Подола стоимостью более 12 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве общине возвращен земельный участок на территории Старого Подола стоимостью более 12 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"... выполнено решение суда о возвращении территориальной общине города Киева земли, расположенной в историческом ареале столицы по ул. Боричев Ток на Подоле", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, прокуратура через суд добилась расторжения договора аренды земельного участка, частное общество получило для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с паркингом и объектами социально-культурного и бытового офисного назначения.

"Основанием для иска стало невыполнение предприятием условий договора. Решением Хозяйственного суда города Киева иск удовлетворен в полном объеме и на сегодня указанный земельный участок, стоимость которого составляет более 12 млн грн, реально возвращен городу", - говорится в сообщении.

Напомним, дом общества взаимного кредита в центре Одессы через суд вернули общине.

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