У Києві громаді повернули землю на території Старого Подолу вартістю понад 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Києві громаді повернуто земельну ділянку на території Старого Подолу вартістю понад 12 млн гривень, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"...виконано рішення суду щодо повернення територіальній громаді міста Києва землі, що розташована в історичному ареалі столиці по вул. Боричів Тік на Подолі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди земельної ділянки, яку приватне товариство отримало для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з паркінгом та об’єктами соціально-культурного та побутово-офісного призначення.
"Підставою для позову стало невиконання підприємством умов договору. Рішенням Господарського суду міста Києва позов задоволено у повному обсязі і на сьогодні вказану земельну ділянку, вартість якої становить понад 12 млн грн, реально повернуто місту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, будинок товариства взаємного кредиту у центрі Одеси через суд повернули громаді.