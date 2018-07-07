В Киеве мужчина выстрелил в журналистку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Вечером 6 июля в Киеве, возле столичного вокзала, мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку Евгению Мотрич. Об этом Громадському сообщил муж журналистки Тарас Семенюк, передает УНН.
"... сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срекошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.
Он добавил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия.
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"... открыл стрельбу внезапно, не было ни одного конфликта", - отметил Семенюк.
Впоследствии эту информацию подтвердила и сама журналистка.
"... спасибо всем вам за заботу. После вечернего инцидента на вокзале я жива и практически здорова. Слава Богу все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом. Главное, не пострадал малыш (ибо был в сантиметре), а "стрелка" задержали", - написала Мотрич на своей странице в Facebook.