У Києві чоловік вистрелив у журналістку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Увечері 6 липня у Києві, неподалік столичного вокзалу, чоловік вистрілив із травматичної зброї і поранив журналістку Євгенію Мотрич. Про це Громадському повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, передає УНН.
“...сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрекошетила і потрапила їй у живіт”, — повідомив Семенюк.
Він додав, що зловмисник стріляв із травматичної зброї.
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"...вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту", - зазначив Семенюк.
Згодом цю інформацію підтвердила і сама журналістка.
“...дуже дякую усім вам за турботу. Після вечірнього інциденту на вокзалі я жива і практично здорова. Слава Богу все обійшлося великим синяком на животі і сильним стресом. Головне, що не постраждав малий (бо був в сантиметрі) а „стрілка“ затримали”, — написала Мотрич на своїй сторінці у Facebook.