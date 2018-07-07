У Києві чоловік вистрелив у журналістку

“...сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрекошетила і потрапила їй у живіт”, — повідомив Семенюк.

Він додав, що зловмисник стріляв із травматичної зброї.

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"...вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту", - зазначив Семенюк.

Згодом цю інформацію підтвердила і сама журналістка.

“...дуже дякую усім вам за турботу. Після вечірнього інциденту на вокзалі я жива і практично здорова. Слава Богу все обійшлося великим синяком на животі і сильним стресом. Головне, що не постраждав малий (бо був в сантиметрі) а „стрілка“ затримали”, — написала Мотрич на своїй сторінці у Facebook.