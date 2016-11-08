В Киеве мужчина ударил знакомого ножом в грудь

Так, в полицию поступил вызов о выявлении у жилого дома без сознания мужчины с ранениями грудной клетки и лица. На месте происшествия полицейские вызвали скорую, врачи которой обнаружили ножевые проникающие ранения. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

Впоследствии правоохранители разыскали злоумышленника, им оказался 49-летний мужчина, который сообщил, что неоднократно конфликтовал с пострадавшим из-за злоупотребления спиртным. Между ними раз возникла ссора, во время которой он достал нож и несколько раз ударил им киевлянина.

По факту дела начато уголовное производство по статье 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.