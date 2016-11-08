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У Києві чоловік вдарив знайомого ножем у груди

У Києві чоловік вдарив знайомого ножем у груди

Київ • УНН

 • 7715 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Столичні правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який ножем у груди поранив знайомого під час сварки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, до поліції надійшов виклик про виявлення біля житлового будинку непритомного чоловіка із пораненнями грудної клітини та обличчя. На місці події поліцейські викликали швидку, лікарі якої виявили ножові проникаючі поранення. Потерпілого госпіталізували до однієї зі столичних лікарень.

Згодом правоохоронці розшукали зловмисника, ним виявився 49-річний чоловік, який повідомив, що неодноразово конфліктував із потерпілим через зловживання спиртним. Між ними вкотре виникла сварка, під час якої він дістав ніж і кілька разів вдарив ним киянина.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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